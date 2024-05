Preghiere dalla Palestina: NON ESISTE PIU’ GIUSTIZIA

217° giorno di guerra

“Rispettate la legge del Signore. Rettitudine, giustizia e sicurezza per sempre.

Il Signore ho portato libertà al suo popolo”

(Salmo 111, 9-10)

Signore, ci manca tutto ormai in Terra santa e con il Salmo ti supplichiamo: sia su di noi rettitudine, giustizia e sicurezza..

A Gaza e sulle strade che collegano Rafah, Khan Younis e tutti i villaggi ormai distrutti, migliaia di persone sfinite sono ancora obbligate a spostarsi cercando sicurezza, pane e acqua.

Non esiste più in tutta la Striscia di Gaza un posto sicuro, Signore.

Da sette mesi orma, in tutta la Terra santa, regna l’insicurezza e l’ingiustizia.

Ma noi crediamo che tu sei a Gaza e Rafah, tu che sei la giustizia, la sicurezza e la rettitudine.

Non esiste più vita quotidiana per la Palestina, attraversata dalla violenza dei coloni e dei soldati

Signore, ridona la vista ai potenti, resi ciechi dall’odio.

Non esiste più giustizia per la Terra santa, Signore.

Fa che tutti ti riconoscano presente, o Dio, che si vedano e si riconoscano come fratelli.

Non esiste più rettitudine negli uomini, resi ciechi dal fragore delle armi che seminano morte.

Signore, noi temiamo gli uomini. Sono sempre più crudeli con la gente innocente.

Tu vedi quello che ci hanno fatto, quello che fanno ancora: un bombardamento spietato che non finisce. E morte ovunque. Signore, tu vedi e tu sai cosa vogliono: solo la morte ci portano.

Per questo contiamo su di te, Signore, non più sugli uomini. Signore, non abbandonarci.

Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme, 13 Maggio 2024

